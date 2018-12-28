وفاز "الريدز" برباعية نظيفة، سجل فيها الكرواتي ديان لوفرين أولا في الدقيقة 11، ثم صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة 47، ليضيف شيردان شاكيري الهدف الثالث في الدقيقة 79، قبل أن يختتم البرازيلي فابينهو الرباعية في الدقيقة 85 بعد أن أكمل برأسه ركنية لعبها محمد صلاح.

ورغم أن لوفرين، الصديق الحميم لصلاح، سجل الهدف الأول، إلا أن صلاح لم يحتفل معه بنفس الطريقة التي فعلها مع البرازيلي فابينهو، الذي سجل أول أهدافه مع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب.

وعقب اللقاء، نشر صلاح عبر صفحته على فيسبوك، صور احتفاله مع فابينهو، ويظهر فيها لوفرين وهو يحدّق في فابينهو أثناء احتفاله مع اللاعب المصري صانع الهدف.

وأرفق صلاح الصور مع تعليق موجّه لصديقه لوفرين قائلا: "حقا، كنا فقط صديقين". وكان صلاح يمازح لوفرين، مفترضا أن اللاعب الكرواتي لم يرق له الاحتفال الحار بينه وبين فابينهو، والذي لم يحظ هو به عند افتتاح التسجيل بكرة صاروخية.

لوفرين بدوره تقبل مزحة صلاح، ورد بما يشير إلى أنه لا يحمل أي ضغينة.

وكتب النجم الكرواتي عبر حسابه في إنستغرام، مع صورة له مبتسما مع صلاح، عبارة "حسنا أخي، لقد سامحتك @mosalah".

وتربط النجمين المصري والكرواتي علاقة صداقة قوية جدا، منذ قدوم صلاح من روما إلى ليفربول عام 2017.

وتحدث لوفرين عن ذلك مرارا، مؤكدا قوة العلاقة بينهما، وأنهما يتحدثان دائما ويناقشان حتى الأمور الشخصية.

وأشار لوفرين إلى نقاط مشتركة بينهما والظروف الصعبة التي مرّا بها قبل الوصول إلى العالمية.