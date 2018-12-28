وصعد وست هام أربعة مراكز إلى التاسع برصيد 27 نقطة من 19 مباراة بينما يبقى ساوثامبتون في المركز 16 ولديه 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط بعد التعرض لأول هزيمة بملعبه في خمس مباريات.

وكان مانويل بليجريني مدرب وست هام سعيدا بوجود فريقه في النصف الأعلى من جدول الترتيب مع انتهاء النصف الأول من الموسم بعدما افتتح مشواره بأربع هزائم متتالية.

وبعد شوط أول باهت وضع ناثان ريدموند ساوثامبتون في المقدمة بكتفه في الدقيقة 50 بعدما أبعد الحارس أوكاش فابيانسكي تسديدته الأولى ومتابعة أوريول روميو.

وفي غياب ثنائي الهجوم الأساسي ماركو أرناوتوفيتش وخافيير هرنانديز غابت أنياب وست هام حتى نجح لاعب الوسط البرازيلي أندرسون في تحويل المباراة رأسا على عقب.

وتعادل أندرسون في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة ومباشرة من مسافة 20 مترا ثم أكمل انتفاضة وست هام بإضافة الهدف الثاني بتسديدة متقنة من مسافة 13 مترا.

وتصدى فابيانسكي لتسديدة بعيدة المدى من ستيوارت أرمسترونغ وقاد دفاعه بشكل رائع في الدقائق الأخيرة مع اندفاع ساوثامبتون للهجوم من أجل إدراك التعادل.

وأبعد حارس وست هام تسديدة ماريو لمينا فيما كاد أندرسون المتألق أن يهز الشباك مرتين في آخر 15 دقيقة ليترك رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون يتحسر على إهدار فرصة الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.