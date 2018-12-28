وأصبح فان دايك قبل نحو عام، أغلى مدافع في العالم بانضمامه مطلع فترة الانتقالات الشتوية الى ليفربول قادما من ساوثمبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني (95 مليون دولار)، وترك أثرا فوريا في صفوف الفريق الذي كان يسعى الى تعزيز خط دفاعه.

وهذا الموسم، تلقت شباك فريق المدرب الألماني يورغن كلوب سبعة أهداف فقط في 19 مباراة في الدوري الممتاز، علما أن ليفربول هو الفريق الوحيد في إنكلترا الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة.

وقال فان دايك في تصريحات للموقع الالكتروني للنادي "يبدو الأمر وكأنه وقت مثير في ليفربول، ونأمل في أن يكون الأمر كذلك (فعليا) أيضا".

أضاف "المهم أننا نحتاج الى الى الاستمرار. لا يمكننا أن نكتفي بما لدينا الآن لأننا لم نفز بأي شيء بعد. علينا الاستمرار في العمل، والبقاء متواضعين ومتابعة العمل الجاد".

وساهم فان دايك (27 عاما) في بلوغ فريقه الموسم الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 في مباراة شهدت ارتكاب حارس مرماه السابق الألماني لوريس كاريوس، خطأين قاتلين.

وعزز ليفربول مركز حراسة المرمى هذا الموسم بالتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر من روما الإيطالي.

وقال فان دايك "تحدث كثيرون عن سجلنا الدفاعي هذا الموسم، وأنا بالتأكيد فخور جدا (...) لقد ساهم الفريق بأكمله بذلك وعلينا جميعا ان نفتخر بحقيقة أننا نحاول الحفاظ على نظافة شباكنا".

وتابع "عندما تسير الأمور بشكل جيد ربما يقول الناس أنني الشخص الذي بدّل الأوضاع، لكن الأمر ليس كذلك. اذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام، فأنا من سيتعرض للوم بسبب رسوم انتقالي. لكن هذه هي الحياة التي نعيشها كلاعبي كرة قدم".

وعلى رغم حمله شارة قيادة منتخب بلاده واعتباره حاليا كأحد أفضل المدافعين في العالم، اعتبر فان دايك أنه لا يزال قادرا على التحسن.

وأوضح "أعتقد أنني تحسنت في كل جانب من جوانب لعبي، ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به (...) أحتاج الى مواصلة تحسين أدائي".

وفي مقابل احتفاظه بسجله نظيفا من الخسارة في الدوري الإنجليزي، تعرض ليفربول لثلاث هزائم في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الا أنها لم تحل دون تأهله الى الدور ثمن النهائي لملاقاة بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة بايرن ميونيخ.

ورأى فان دايك أن خسارة النهائي الأوروبي الموسم الماضي تمنح الفريق دفعا إضافيا للبحث عن لقبه القاري السادس هذا الموسم، مضيفا "أريد الآن أن أفعل كل ما يمكن للوصول الى هذه المرحلة مرة أخرى. إنه أمر صعب، ولكننا نحتاج الى مواصلة تنفيذ ما نفعله".