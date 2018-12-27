وتبدو بداية العام 2019 مزدحمة للسويسري المصنف ثالثا عالميا حيث من المنتظر أن يدافع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى والمقررة من 14 إلى 27 يناير، حيث توج لعامين متتاليين (2017 و2018).

لكن قبل ذلك، يبدأ النجم المخضرم استعداداته في كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة من 29 ديسمبر الى الخامس من يناير.

ورغم ألقابه الـ 20 في بطولات الغراند سلام، يبقى السويسري حذرا، وقال في هذا الصدد، الخميس، في مدينة بيرث "أعتقد بأنه في سني، يدرك الآخرون أني إذا استطعت القيام بشيء استثنائي (في ملبورن حيث تقام البطولة الأسترالية)، فسيكون ذلك أمرا مذهلا".

وأضاف: "أما في حال الفشل، فسيكون ذلك في النهاية أمرا منطقيا، لأنه من الصعب تقديم كرة تنس من مستوى عال كل عام. يجب أيضا أن يوجد بعض الحظ، وأن تكون القرعة مناسبة".

ونقلت "فرانس برس" عن فيدرر قوله: "لكن، آمل بأن تكون مرة جديدة بداية الموسم رائعة بالنسبة إلي، على صورة العامين الماضيين اللذين كانا جيدين بالطبع".

ويبدأ فيدرر الأحد مشاركته في كأس هوبمان التي أحرزتها سويسرا العام الماضي، في مواجهة منتخب بريطانيا.

وسيخوض في الأول من يناير مباراة الزوجي مع بليندا بنسيتش ضد الولايات المتحدة التي يمثلها فرانسيس تيافو وسيرينا وليامز.