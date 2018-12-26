ويحتل الفريق حاليا المركز 15 في الدوري متقدما بفارق أربعة نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وحقق ريال سوسيداد بقيادة غاريتانو انتصارا وحيدا في ثمان مباريات في الدوري بعد تعيينه مدربا في نهاية الموسم الماضي.

ولعب الجواسيل (47 عاما) في صفوف ريال سوسيداد لمدة عشر سنوات، ودرب الفريق مؤقتا بعد إقالة ايزيبيو ساكريستان في مارس الماضي.

وقال النادي في بيان: "ريال سوسيداد يوجه الشكر إلى غاريتانو على كل ما قدمه من احترافية، إضافة إلى تفانيه في العمل خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية الفريق الأول"، متمنيا له التوفيق في مستقبله الشخصي والمهني، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف البيان: "تولى إيمانول الجواسيل تدريب الفريق الأول في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي. حصل على 16 نقطة في تسع مباريات وحقق خمسة انتصارات وتعادل مرة واحدة إضافة إلى ثلاث هزائم".

وظل الجواسيل مدربا لفريق الشباب في النادي بعد أن تولى جاريتانو تدريب الفريق الأول.