وضمت قائمة المنتخب اللبناني النهائي التي اختارها المدرب المونتينغري، ميودراغ رادولوفيتش، خلال المعسكر الذي يقيمه حاليا في البحرين، 23 لاعبا بينهم خمسة محترفين، وغاب عنها حارس مرمى فريق النجمة عباس حسن والظهير نصار نصار بسبب الإصابة.

وخاض المنتخب مباريات ودية آخرهما مباراتين الشهر الماضي انتهتا بالتعادل مع أوزبكستان سلبا، وخسارة أمام استراليا صفر-3، ومن المقرر أن يخوض الخميس مباراته التحضيرية الأخيرة ضد البحرين في المنامة.

ويشارك منتخب لبنان في نهائيات كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه والأولى من خلال التصفيات، اذ سبق له المشاركة كمضيف عام 2000.

وفي البطولة المقبلة التي تقام بين الخامس من يناير والأول من فبراير، سينافس المنتخب في المجموعة الخامسة إلى جانب السعودية وقطر وكوريا الشمالية.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب اللبناني، وفق ما نقلت فرانس برس:

حراسة المرمى: مهدي خليل (العهد)، مصطفى مطر (السلام زغرتا)، وأحمد تكتوك (الصفاء).

الدفاع: قاسم الزين وعلي حمام (النجمة)، معتز بالله الجنيدي (الأنصار)، نور منصور (العهد)، جوان أومري (النصر الإماراتي)، جورج فيليكس ملكي (اسكيلستونا السويدي)، محمد زين العابدين طحان (الصفاء) ووليد إسماعيل (السلام زغرتا).

الوسط: سمير أياس وهيثم فاعور ومحمد حيدر (العهد)، روبرت ألكسندر ملكي (اسكيلستونا السويدي)، عدنان حيدر، حسن شعيتو (الأنصار)، باسل جرادي (هايدوك سبليت الكرواتي) ونادر مطر (النجمة).

الهجوم: حسن معتوق (النجمة)، هلال الحلوة (أبولون سميرنيس اليوناني)، حسن شعيتو (الأنصار) وربيع عطايا (العهد).