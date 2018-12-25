وانضم لاعب الوسط صاحب المهارات إلى سيلتيك وعمره 10 سنوات، وتصدر عناوين الأخبار عندما شارك لأول مرة مع فريق تحت 20 عاما في مواجهة هارتس في أكتوبر 2016.

وأعلن النادي الاسكتلندي، الاثنين، أن ديمبلي وقع عقدا للبقاء في النادي حتى 2021 على الأقل.

وقال اللاعب لموقع النادي على الإنترنت: "هذا الأمر يعني لي الكثير لبدء مشواري الاحترافي في سيلتيك. جئت إلى هذا النادي في سن مبكرة. وبعد هذه السنوات التي قضيناها معا مع أسرتي والفريق سيكون من الرائع أن أمنحهم إنجازا يفتخرون به. هدفي هو أن ألعب في الفريق الأول".

وتابع: "بمجرد أن أتمكن من ذلك سأحاول تثبيت أقدامي في الفريق بنسبة 100 بالمئة. في التدريبات وفي كل مباراة سألعبها سأحاول إثبات نفسي أمام المدرب وأنني أستطيع اللعب في الفريق الأول".

وظهر اللاعب الصاعد المولود في لندن على الصعيد الدولي مع منتخب اسكتلندا تحت 16 عاما وإنجلترا تحت 15 عاما.