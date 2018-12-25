وسيحصل سولشاير على مكافأة تزيد عن 2.5 مليون دولار، في حال نجاحه بإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وسيكلف فشل "الشياطين الحمر" في التأهل لدوري أبطال أوروبا العام المقبل الفريق أكثر من 50 مليون دولار، التي سيفقدها من انخفاض الإيرادات ومكافآت البطولة وعقود الرعاية.

وعين الفريق النرويجي سولشاير الأسبوع الماضي، بديلا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وكلفه بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس حاليا بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتفصله 8 نقاط عن تشلسي وأرسنال، اللذان يحتلان المركزين الرابع والخامس على التوالي.