وتأهل الأهلي، وصيف النسختين الأخيرتين أمام الوداد البيضاوي المغربي (2017) والترجي التونسي (2018) وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة القارية (8)، على رغم خسارته إيابا أمام مضيفه جيما ابا جيفار الأثيوبي صفر-1 الأحد في أديس أبابا بهدف لديدي ليبري (45).

إلا أن الأهلي تأهل الى دور المجموعات لفوزه ذهابا في مصر 2-صفر.

وقال المدرب الموقت للأهلي محمد يوسف بحسب الموقع الإلكتروني للنادي، إن الفريق "حقق الهدف الأهم بالتأهل إلى دور المجموعات".

وفي السودان، تأهل الإفريقي التونسي إلى دور المجموعات على رغم خسارته أمام مضيفه الهلال السوداني بهدف لشرف الدين شيبوب (90+6 من ركلة جزاء)، بفضل فوز الإفريقي ذهابا 3-1 في رادس.

وتأهل شبيبة الساورة الجزائري على حساب اتحاد طنجة المغربي، على رغم خسارته إيابا في المغرب 1-صفر بهدف عبد الكبير الوادي (47)، بعدما كان الفريق الجزائري قد فاز ذهابا على أرضه 2-صفر.

وفي كوناكري، حقق هورويا الغيني "ريمونتادا" قاتلة بحق ضيفه النصر الليبي، بفوزه عليه 6-2 بعد تأخره إيابا صفر-3، ليتأهل بمجموع 6-5.

وسجل هورويا هدف التأهل في الدقيقة 90+2 عبر بونيفاس هابا.

وكان الفريق الغيني قد حقق مفاجأة في الموسم الماضي ببلوغه الدور ربع النهائي قبل الخسارة أمام الأهلي المصري، بعدما أقصى من دور المجموعات ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المتوج بطلا عام 2016.

ومن المقرر أن يقام حفل سحب قرعة دور المجموعات في القاهرة يوم الجمعة 28 ديسمبر. وبحسب الجدول الأولي على الموقع الالكتروني للاتحاد القاري، ينطلق دور المجموعات في 11 يناير المقبل.