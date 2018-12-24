وضمت التشكيلة النهائية المؤلفة من 23 لاعبا لاعب الوحدة المخضرم مطر (35 عاما) بعدما حام الشك حول مشاركته بسبب معاناته من كسر في عظمة الفك تعرض له مطلع ديسمبر خلال مباراة فريقه أمام الشارقة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المحلي.

وكان الوحدة قد كشف أن مدة غياب مطر تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع، لكن نجاح الجراحة التي خضع لها ساهم في استدعائه من قبل زاكيروني، وإن كانت مشاركته في المباراة الافتتاحية أمام البحرين غير مؤكدة حتى الآن.

وكان غياب مطر ليزيد من مشاكل المنتخب الأبيض، اذ يفتقد أيضا لخدمات أحد أبرز لاعبيه، صانع ألعاب فريق الهلال السعودي عمر عبد الرحمن، أفضل لاعب في آسيا لعام 2016، والغائب منذ أكتوبر الماضي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتستضيف الإمارات البطولة بين الخامس من يناير والأول من فبراير، وتشارك في المجموعة الأولى مع البحرين وتايلاند والهند.

وفي ما يأتي التشكيلة:

- لحراسة المرمى: علي خصيف (الجزيرة) وخالد عيسى (العين) ومحمد الشامسي (الوحدة).

- للدفاع: محمد أحمد وبندر الأحبابي واسماعيل احمد (العين)، وخليفة الحمادي وفارس جمعة (الجزيرة)، ووليد عباس (شباب الأهلي)، وخليفة مبارك ومحمود خميس (النصر).

- للوسط: عامر عبد الرحمن وريان يسلم ومحمد عبد الرحمن (العين)، وخميس اسماعيل وعلي سالمين (الوصل)، وماجد حسن واسماعيل الحمادي (شباب الأهلي)، وسيف راشد (الشارقة) وخلفان مبارك (الجزيرة).