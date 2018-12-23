وخطا باريس سان جيرمان خطوة جديدة على طريق الاحتفاظ باللقب، وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الهزيمة في 17 مباراة خاضها حتى الآن وله مباراتان مؤجلتان.

وانتظر سان جيرمان حتى الدقيقة 68 لحسم نتيجة المباراة بعد ركنية من الجهة اليسرى نفذها الأرجنتيني أنخل دي ماريا على رأس البرازيلي تياغو سيلفا وسقطت أمام كيليان مبابي غير المراقب فتابعها في المرمى من مسافة قريبة.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 47 نقطة وابتعد بفارق 13 نقطة عن ليل الذي فرط بفوز كان في متناوله على ضيفه تولوز بعدما تقدم حتى الدقيقة 50 بهدف من تعاون البرازيلي تياغو مايا مع البرتغالي رافائيل لياو الذي أنهى الكرة بيمناه في المرمى (17).

ووقع المحظور في الشوط الثاني، وارتكب البوركينابي إدغار ميغل ليه خطأ ضد كورنتان جان فاحتسبت ركلة جزاء نفذها العاجي ماكس-ألان غراديل بنجاح مدركا التعادل.

وسجل غراديل الهدف الثاني من ركلة جزاء ثانية تسبب بها مواطنه كواديو-إيف دابيلا (64).

وبقي الصراع قائما على المركز الثالث بين ليون ومضيفه مونبلييه بتعادلهما 1-1، وبقي الفارق بينهما نقطتين.

وتقدم ليون عبر قائده نبيل فقير (67)، وأدرك مونبلييه التعادل عن طريق روبن أغيلار (81).

وأسقط أنجيه ضيفه مرسيليا في فخ التعادل بهدف للكاميروني ستيفان باهوكان (36) مقابل هدف للغيني بونا سار (84).

وفشل نيس في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي حين سقط أمام مضيفه ستراسبورغ صفر-2.

وكان نيس تعادل في مبارياته الثلاث السابقة مع غانغان وأنجيه بنتيجة سلبية، ومع سانت إتيان 1-1.

وكان رين الفائز الأكبر في هذه المرحلة بعدما اكتسح ضيفه نيم برباعية نظيفة، في مقابل ثلاثية بيضاء لسانت إتيان في مرمى ديجون.

وأنهى موناكو وصيف البطل القسم الأول من البطولة في المركز قبل الأخير بتلقيه خسارة جديدة على أرضه بهدفين نظيفين أمام صاحب المركز الأخير غانغان.