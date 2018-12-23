وسجل ماريو مانزوكيتش الهدف في الشوط الأول بضربة رأس ليحقق يوفنتوس فوزه 16 في 17 مباراة ويستعيد فارق النقاط الثماني مع نابولي صاحب المركز الثاني قبل جولتين من الوصول إلى منتصف الموسم.

ولم يخفق يوفنتوس في الفوز سوى عند التعادل 1-1 مع جنوة في أكتوبر الماضي ليواصل أفضل بداية في تاريخ المسابقة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بطريقة تقليدية عندما قابل مانزوكيتش كرة عرضية من ناحية اليمين وتفوق على منافسه دافيدي سانتون وسجل بضربة رأس قوية من مدى قريب في الدقيقة 35.

وأنقذ روبن أولسن حارس روما عدة فرصة خطيرة وأبعد محاولتين من كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني.

ويملك يوفنتوس 49 نقطة من أصل 51 نقطة متاحة وينفرد بالقمة ويليه نابولي برصيد 41 نقطة بينما تراجع روما إلى المركز العاشر وواصل نتائجه السلبية تحت قيادة المدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو.