وحجز الفريق المغربي الذي خرج من ربع النهائي الموسم الماضي على يد وفاق سطيف الجزائري، بطاقته بفضل الهدف الذي سجله خارج قواعده بعدما كان حسم مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

من جهته، تأهل الإسماعيلي المصري رغم خسارته أمام مضيفه كوتون سبور الكاميروني 1-2 السبت وذلك لفوزه 2-صفر ذهابا.

وحجز النادي الرياضي القسنطيني الجزائري مقعده بعدما جدد فوزه على مضيفه فايبرس الأوغندي 2-صفر (1-صفر ذهابا).

وخرج الأهلي بنغازي الليبي من الدور الأول بخسارته أمام مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي صفر-4 بعدما تعادلا سلبا ذهابا في القاهرة.

وتستكمل 6 فرق عربية الدور الأول الأحد، بينها مواجهتان عربيتان خالصتان، الأولى بين اتحاد طنجة المغربي وضيفه شبيبة الساورة الجزائري (صفر-2 ذهابا)، والثانية بين الهلال السوداني وضيفه النادي الإفريقي التونسي (1-3).

ويحل الأهلي المصري، وصيف بطل النسختين الأخيرتين، ضيفا على جيما أبا جيفار الإثيوبي (2-صفر ذهابا)، والنصر الليبي على حورويا الغيني (3-صفر ذهابا).