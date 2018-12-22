ومنح الهدف الذي سجله مهاجم المنتخب الإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقة 51 الضيوف ثاني انتصار لهم في ست مباريات في الدوري الممتاز، بينما أبعد الأداء الدفاعي القوي ايدن هازارد مهاجم تشلسي عن مرمى ليستر.

وكان الجناح البلجيكي، الذي أشركه ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي كمهاجم غير صريح، قريبا من هز الشباك في الشوط الأول بعد أن سدد بقوة في العارضة فيما سيطر اصحاب الارض على الكرة لكنهم فشلوا في صناعة الكثير من الفرص الواضحة.

ودفع تشلسي ثمن هذا مع بداية الشوط الثاني، حيث أنهى فاردي الكرة باقتدار في الشباك بعد تمريرة من جيمس ماديسون في نهاية هجمة مرتدة.

واقترب هازارد ثانية لكن كاسبر شمايكل تصدى لها باقتدار، بينما تدخل سيزار أزبيليكويتا في اللحظات الأخيرة ليمنع فاردي من إضافة هدف ثان بلمسة متقنة بكعب القدم.

وكاد تشلسي أن يتعادل في الدقيقة 90، لكن ماركوس الونسو سدد في باطن القائم قبل أن تدور الكرة بشكل غريب أمام المرمى لتخرج الى خارج الملعب.