ويحمل الهاتف الجديد اسم "بيونكري"، وهو أحد الألقاب التي تطلق على النادي الإيطالي، على غرار "السيدة العجوز".

ويحمل الهاتف أيضا اسم "غلاكسي إيه 7 يوفنتوس النسخة الخاصة".

ونشر النادي الإيطالي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الجمعة، صورة تجمع بين الهاتف الجديد وعدد من لاعبيه الذين كانوا يحملون إحدى نسخه، وكان لافتا في الأمر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يكن واحد من هؤلاء اللاعبين.

وبات الهاتف الخاص بعشاق النادي الإيطالي متوفرا في الأسواق.

وقال الموقع الإلكتروني ليوفنتوس، إن الهاتف صمم لضمان تواصل أكبر بين النادي وعشاقه، مشيرا إلى أن هناك مواصفات وتطبيقات خاصة تميزه عن غيره من الهواتف..

ومن هذه الميزات، تنبيهات مضيئة ومتحركة تظهر عند تشغيل الجهاز وإغلاقه، كما يوفر الأغنية الخاصة بالفريق كنغمة صوتية.

وإلى جانب ذلك، هناك تطبيقات مجانية لمدة عام مثل "يوفتوس تي في"، الذي يبث مباريات النادي الإيطالي وتمارينه في كل البطولات.

وزودت سامسونغ الهاتف الجديد بكاميرا خاصة تتعرف تلقائيا على المحيط وتنظم الألوان والتباين وسطوع اللقطة لتحسين جودة الصورة.

كما أنها مزودة بعدسة ثلاثية تعد الأفضل لتوثيق لحظات مشجعي "نادي السيدة العجوز"، كما يقول الموقع الإلكتروني ليوفنتوس.