وأشار بيان صادر عن ريال مدريد عبر حسابه في تويتر إلى أن: "أظهر الكشف الطبي للاعب ماركو أسينسيو من جانب الجهاز الطبي لريال مدريد عن معاناته لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن"، مضيفا: "يتابع الجهاز الطبي برئاسة الطبيب غونزاليس حالة اللاعب عن كثب".

ويسعى ريال مدريد للفوز ببطولة كأس العالم للأندية، ليصبح الأكثر فوزا باللقب عالميا بأربع مرات، في المباراة التي تجمعه بالعين الإماراتي في ملعب مدينة زايد الرياضية.

يشار إلى أن ريال مدريد قد عبر إلى نهائي مونديال الأندية بفوزه على كاشيما أنتلرز الياباني 3-1، فيما عبر العين من بوابة ريفر بليت الأرجنتيني بالانتصار بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 2-2.