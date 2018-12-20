وأعلن بطل أوروبا التعاقد مع "لؤلؤة مليلية"، الذي أثار إعجاب المدربين في ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين بكأس ملك إسبانيا مؤخرا، وفقا لصحيفة "ماركا".

ومليلية جيب يقع شمالي المغرب لكنه خاضع للحكم الإسباني، ويلعب فريقه في دوري الدرجة الثالثة بإسبانيا.

وقالت الصحيفة إن كشافي برشلونة وفرق أخرى في الدوري الإسباني راقبوا مزيان في الفترة الأخيرة، مما دفع النادي الملكي للإسراع بالتقاعد معه.

وسينضم مزيان لفريق الشباب بريال مدريد، فيما قد يتم تصعيده لاحقا للفريق الأول مثل لاعب المغربي أشرف حكيمي الذي لعب مع الفريق الأول قبل أن يرحل إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

ويحمل مزيان الجنسية الإسبانية، كونه من سكان المدينة الصغيرة التابعة إداريا لإسبانيا.