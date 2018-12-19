وستكون المباراة إعادة للنهائي الذي جمع الفريقين في نسخة 2016 في اليابان، وحسمه ريال مدريد بصعوبة بالغة، بعد أن حول تأخره بنتيجة 1-2 إلى انتصار بنتيجة 4-2، بعد التمديد للوقت الإضافي.

ويطمح ريال مدريد الى تحقيق أرقام قياسية جديدة في البطولة، أهمها التتويج للمرة الرابعة بعد اعوام 2014 و 2016 و2017، وتخطي منافسه التقليدي برشلونة في عدد الألقاب (الفريقان يملكان ثلاثة ألقاب حاليا).



وستكون البطولة فرصة للأرجنتيني سانتياغو سولاري لإهداء ريال مدريد أول الألقاب تحت قيادته، بعدما استلم مهامه مدربا له في أكتوبر بديلا لجولن لوبيتيغي، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وسيغيب عن اللقاء المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز الذي يعاني مشاكل عضلية، فيما أعلن الطاقم الطبي جاهزية النجمين غاريث بيل وماركو أسينسيو للمشاركة.

وقال سولاري في تصريحات لدى وصول ريال مدريد إلى أبوظبي نقلها الموقع الرسمي للنادي: "من الرائع التواجد (في كأس العالم للأندية) مرة أخرى، فهذا يعني أن ريال مدريد من جديد كان بطلا لدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة المفضلة لدينا".

وأبدى سولاري سعادته بالمشاركة في البطولة، و"السعي للحفاظ على اللقب الذي توج به هؤلاء اللاعبين الكبار العام الماضي"، مؤكدا أنه "كان من المهم القدوم إلى البطولة بالانتصار في آخر مباراة (بالدوري الإسباني)".

وسيلتقي الفائز من الفريقين نادي العين الإماراتي، الذي عبر ريفر بلايت الأرجنتيني في مباراة "تاريخية"، واستطاع الوصول للنهائي مساء الثلاثاء.