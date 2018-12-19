ونقل بيان للنادي عن سولشاير قوله: "مانشستر يونايتد في قلبي والعودة بهذا الدور أمر رائع. أتطلع قدما للعمل مع التشكيلة الموهوبة التي لدينا، الجهاز الفني، وكل من في النادي".

ويأتي الإعلان الرسمي تأكيدا لتسرب اسم المدرب بطريق الخطأ، بعد أن نشر فيديو تقديمي لسولشاير على صفحاته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحة مانشستر يونايتد على "تويتر" فيديو للمهاجم النرويجي السابق للفريق، وهدفه الشهير في مرمى بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999.

وأكد المنشور تعيين سولشاير، حيث كتبت: "سولشاير أصبح مدربنا المؤقت، بعد 20 موسما من تحقيقه الثلاثاية التاريخية، بتسجيل هذا الهدف في كامب نو".

لكن النادي سرعان ما حذف التغريدة، مؤجلا إعلان الخبر لوقت لاحق.

وحقق النرويجي نجاحا محدودا في مسيرته كمدرب، فحصد لقب الدوري المحلي مع فريق مولده، قبل أن يفشل خلال فترة تدريبه لكارديف بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا.