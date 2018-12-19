وتأهل العين إلى نهائي البطولة بفوزه المثير على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

وسيتقابل العين مع الفائز من كاشيما أنتلرز الياباني وريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة.

وكان حسين الشحات قد كتب رقما خاصا به في المباراة الماضية، كونه أول لاعب مصري يسجل في مونديال الأندية بعيدا عن الأهلي، وذلك عندما سجل هدفا في مرمى الترجي التونس.

وكان الحصول على المركز الثالث أفضل إنجاز للمصريين في مونديال الأندية، عندما فاز الأهلي على كلوب أميركا المكسيكي في نسخة عام 2006 باليابان.