وصدم العين الإماراتي، الذي يشارك كمستضيف للبطولة، عملاق الأرجنتين، وبطل "كوبا ليبرتادوريس"، بعد أن هزمه بضربات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 2-2 خلال المباراة.

وتغنت الصحف العالمية بإنجاز الزعيم العيناوي، وأشادت بشكل خاص بنجم المباراة، حارس المرمى خالد عيسى، الذي صد ركلة الجزاء الحاسمة، وأنقذ فريقه من أهداف محققة خلال اللقاء.

وعنونت صحيفة "ماركا" الإسبانيا الخبر : "العين يصدم ريفر بلايت ليصل إلى نهائي كأس العالم للأندية".

أما صحيفة "لا باجينا ميوناريا" المختصة بأخبار ريفر بلايت، فعنونت خبرها عن المباراة: "ريفر المحتار خسر بركلات الجزاء وذهب للعب على المركز الثالث".

كما اعتبرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الشهيرة نادي العين "مظلوما" في الشوط الأول، عندما قرر الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي إلغاء هدف سليم للعين بداعي التسلل، حيث كتبت: "ماذا رأى الفار؟"، في إشارة لتقنية الفيديو التي ظلمت العين.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" أن الحارس خالد عيسى كان "نجم الليلة"، وأشادت بأدائه البطولي خلال المباراة.

وكتب موقع يوروسبورت: "العين يصنع المعجزة ويخرج ريفر بلايت".

وكتبت صحيفة "غارديان" البريطانية: "ريفر تعرض لهزيمة مستحقة لفريق الدولة المستضيفة بعد أقل من أسبوعين من تحقيقه كوبا ليبرتادوريس أمام الغريم بوكا جونيورز".

وينتظر العين الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وكاشيما أنتليرز الياباني، في نصف نهائي البطولة الثاني مساء الأربعاء.