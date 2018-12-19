وسجل الأوروغوياني إدينسون كافاني (41) وموسى ديابي (81) هدفي باريس سان جرمان، والسنغالي جوزيف لوبي (69) هدف أورليان.

وغاب عن فريق العاصمة النجم البرازيلي نيمار الذي أجرى الاثنين، حسب المدرب الألماني توماس توخل، فحوصا في المستشفى ولن يشارك ضد أورليان في ثمن نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وأشار توخل إلى أن نيمار شارك في تدريب الأحد، "لكن ليس بالكثافة الطبيعية، لذلك لا يستطيع اللعب الثلاثاء في أورليان".

وكان باريس سان جرمان أحرز اللقب الموسم الماضي بفوزه 3-صفر في النهائي على موناكو الذي يستضيف لوريان (درجة ثانية) الأربعاء.

ويلعب أيضا ديغون مع بوردو، اميان مع ليون، لوهافر (ثانية) مع نيم، رين مع نانت، نيس مع غانغان، ومرسيليا مع ستراسبورغ.