وهو التعادل الثاني تواليا لميلان بعد الأول بالنتيجة ذاتها أمام ضيفه تورينو في المرحلة الماضية فأهدر فرصة الابتعاد عن منافسيه على المركز الرابع وخصوصا لاتسيو الذي خسر أمام أتالانتا صفر-1 الإثنين، والاقتراب من جاره إنتر ميلان الثالث.

واكتفى ميلان بتعزيز موقعه في المركز الرابع بنقطة واحدة رافعا رصيده إلى 27 نقطة بفارق نقطتين أمام لاتسيو، وبفارق 5 نقاط خلف إنتر ميلان.

وهي المباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات التي يفشل فيها ميلان في تحقيق الفوز بعد خسارته أمام أولمبياكوس اليوناني 1-3 في أثينا الخميس الماضي في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي خرج خالي الوفاض منها.

في المقابل، واصل بولونيا بدوره نتائجه المخيبة وفشل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة تواليا (4 هزائم و5 تعادلات)، فبقي في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.