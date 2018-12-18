وقد يعين "الشياطين الحمر" مدربا "مؤقتا" ليقود الفريق حتى نهاية الموسم، لكن اختيار مدرب المرحلة المقبلة سيأتي في الصيف المقبل على الأرجح.

ويتوقع أن يعين مانشستر يونايتد مايكل كاريك لاعب الوسط السابق ومساعد مورينيو، كمدرب "مؤقت" للفريق، فيما سيبدأ بمفاوضات "سرية" مع المرشحين في الأشهر المقبلة.

هنا أبرز المرشحين، وفقا لبيانات مكاتب المراهنات البريطانية، والتي نشرتها صحيفة "تلغراف" البريطانية:

لوران بلان

وضعت الترشيحات المدرب الفرنسي بلان في مقدمة قائمة المدربين المحتملين، علما أن لاعب سابق لمانشستر يونايتد، يمتلك علاقة ممتازة مع النجوم الفرنسيين مثل بول بوغبا وأنطوني مارسيال.

أولي غونار سولشاير

المهاجم النرويجي السابق في مانشستر يونايتد، نجح في تجربة تدريبية بالدوري النرويجي ثم فشل مع كارديف سيتي بالدرجة الأولى في إنجلترا، إلا أنه قد يكون خيارا مؤقتا قابلا للتمديد.

زين الدين زيدان

المدرب الفرنسي يمثل حلم غالبية مشجعي الفريق، بعد أن استطاع تحقيق 3 بطولات دوري الأبطال لريال مدريد في 3 مواسم متتالية.

لكن إقناع زيدان سيتطلب تقديم وعود كثيرة من إدارة النادي.



ماوريسيو بوتشيتينو

المدرب الأرجنتيني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، هو الخيار الأكثر تداولا بين الصحفيين الإنجليز.

بوتشيتينو أثبت نفسه بشكل قوي في الدوري الممتاز، واستطاع خلق تشكيلة "صلبة" ومتوازنة هجوميا ودفاعيا، مع إنفاق محدود في سوق الانتقالات.

أنطونيو كونتي

المدرب الإيطالي حقق لقب الدوري والكأس المحليين مع تشلسي الإنجليزي، لكنه خلق مشاكل عديدة داخل غرف تبديل الملابس.

شخصية كونتي "العنيدة" قد تبعد الإدارة عن تكرار "غلطة" تعيين مورينيو"، لكنه يبقى مدربا محنكا يعرف كيف يحقق الانتصار.

إيدي هاو

يعد هاو من أكثر المدربين "اجتهادا" في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريقه بورنموث بدأ بلعب كرة قدم ممتعة وهجومية أحرجت كبار الفرق في المسابقة.

اختيار هاو قد يكون مجازفة كبيرة، لكنه يبدو الأكثر فهما للدوري والأقرب لطبيعة لعب مانشستر يونايتد من بين المرشحين الآخرين.