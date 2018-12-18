وجاء في تغريدة على حساب النادي: "حرف عربي واحد يكفي لوصف موهبة الأسطورة، الذي يُتوّج اليوم للمرة الخامسة بجائزة الحذاء الذهبي".

واستطردت التغريدة: "لمن بحاجة للمساعدة: إنه الحرف السابع والعشرون من حروف الهجاء في الترتيب الألفبائي والسادس حسب الترتيب الأبجدي".

وحل اللغز هو حرف "الواو"، فكلمة "واو" تستخدم كذلك لإبداء الانبهار والإعجاب باللغة الإنجليزية، وهي الكلمة التي تستخدم "لوصف" أسطورة الفريق ميسي.

ويأتي حرف الواو في الترتيب 27 من حروف الهجاء، وسادسا حسب الترتيب الأبجدي لكلمة "أبجدهوز".

ووضع حساب الفريق وسما في نهاية التغريدة "اليوم العالمي للغة العربية".