وقال كلوب عقب المباراة التي انتهت لصالح "الريدز" 3-1: "كان انتصارا رائعا. لعبنا كرة قدم أمام فريق قوي للغاية. لعبنا بشجاعة كبيرة وعدوانية ونجحنا في الحصول على الكرة الثانية دائما".

وأضاف: "فقط لمدة نصف ساعة افتقدنا السيطرة في المباراة ويونايتد سجل. ولكننا بعد ذلك دخلنا من جديد في اللقاء نجح شاكيري في التسجيل مرتين".

وتابع: "شاكيري يعد لاعبا رائعا للغاية. قدم شاكيري اليسرى تصنع الفارق دائما وتطلق رصاصات".

ولم ينس كلوب تهنئة كلاين على أدائه، قائلا: "يا لها من مباراة لـ كلاين. هو لعب أول مباراة له في الدوري هذا الموسم ورغم ذلك قدم أداء جيدا للغاية".

عقدة صلاح

ومع نهاية المباراة بفوز ليفربول وعدم تسجيل صلاح أي هدف، بات النجم المصري أمام "عقدة" تطارده منذ ارتدى قميص "الريدز" في صيف 2017، حيث لم يستطيع التسجيل في مرماهم.

وسجل صلاح 32 هدفا في الموسم الماضي ليتوج بالحذاء الذهبي كهداف للمسابقة، وهز شباك 35 فريقا، بينما لم ينجح في الوصول إلى شباك فريقين فقط هما مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، منذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي.

وخاض صلاح مباراتي الموسم الماضي أمام اليونايتد دون أن ينجح في زيارة شباك فريق مدربه السابق جوزيه مورينيو، كما سبق له مشاهدة لقاء تشلسي ومانشستر الذي انتهى بالتعادل (1-1) من مقاعد البدلاء، عندما كان لاعبا في صفوف "البلوز" في موسم 2014-2015.