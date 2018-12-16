وتحقق الفوز للفريق المضيف بواسطة هدف متأخر من البديل تشارلي أوستن بعد أن كانت المباراة في طريقها إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

غير أن البديل أوستن أجهز على أرسنال في الدقيقة 85 بواسطة ضربة رأس من تمريرة زميله شين لونغ العرضية.

وكان زميله إنجز في ساوثامبتون قد افتتح التسجيل في الدقيقة 19، لكن أرسنال تعادل بواسطة لاعبه الأرمني هنريك مخيتاريان.

ثم عاد إنجز لتحقيق التقدم لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول، الذي انتهي بهدفين لهدف لساوثامبتون، الذي حقق فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد النمساوي رالف هانزهوتل.

وكما فعلها إنجز بتحقيق هدفي فريقه، عاد مخيتاريان لتحقيق التعادل لإرسنال بإحراز هدفه الشخصي الثاني والهدف الثاني لفريقه، لكن المباراة انتهت بفوز ساوثامبتون والابتعاد عن منطقة الهبوط.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لأرسنال بعد 23 مباراة بجميع المسابقات، وسمحت لتشلسي بالانفراد بالمركز الرابع، فيما يتراجع أبناء المدرب أوناي إيمري إلى المركز الخامس برصيد 34 نقطة.