وتمسك تشلسي بالفوز بعد أن أحرز هدفين في الشوط الأول من المباراة، لكنه واجه صعوبة كبيرة في الحفاظ على تقدمه بهدفين بعد أن تمكن الفريق المضيف من إحراز هدفا وكاد يحرز التعادل في الشوط الثاني.

وبدا أن تشلسي، الذي فاز بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب أميكس في الموسم الماضي، في طريقه لتكرار النتيجة السابقة بعد تقدمه بهدفين نظيفين في الشوط الأول، وفقا لرويترز.

وصنع البلجيكي إيدن هازارد الهدف الأول لزميله الإسباني بيدرو رودريغيز بعد مرور 17 دقيقة، ثم عاد هازارد ليضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط مستفيدا من خطأ دفاعي للفريق المضيف.

وفي الشوط الثاني، عاد برايتون لأجواء المباراة بعد أن قلص لاعبه سولي مارتش الفارق بإحراز الهدف الوحيد في الدقيقة 66 من المباراة.

وكاد زميله لويس دانك أن يحرز هدف التعادل لبرايتون، إلا إن محاولته فشلت، وينجح تشلسي في الحفاظ على شباكه في الشوط الثاني لينتزع فوزا صعبا، لكنه ضمن له الانفراد في المركز الرابع خلف مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبر، متقدما بثلاث نقاط عن أرسنال الذي خسر الأحد أمام ساوثامبتون بثلاثة أهداف لهدفين.

يشار إلى أن برايتون لم يتفوق على تشلسي في أي مسابقة منذ عام 1933، غير أنه يبقى في هذه الجولة من البطولة في المركز الثالث عشر بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط.