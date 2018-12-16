وستمتد الاجتماعات خلال الفترة الواقعة بين 15 و19 يناير، وستكون على قائمة المواضيع التي سيجري مناقشتها، زيادة فرق مونديال 2022 إلى 48، وتعديل قانون التناوب القاري، مما سيعزز ترشيح إسبانيا والمغرب والبرتغال لاستضافة كأس العالم في 2030، وفق ما نقل موقع صحيفة "آس".

كما شهد شهر يونيو المنصرم اختيار العرض المشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، بعد قرار سابق من "الفيفا" عقب نهائيات كوريا واليابان، ينص على إقامة كأس العالم في دولة واحدة.

ويواجه الملف المشترك لإسبانيا والمغرب والبرتغال تحديا يتمثل بمنافسة أكثر من ملف مثل الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، بالإضافة إلى بلغاريا وصربيا ورومانيا واليونان، هذا إلى جانب صعوبة إقناع المصوتين على تنظيم البطولة في قارتين بذات الوقت.