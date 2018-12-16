ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لتوقيع لاعب منتخب أنغولا مع مستشار التعاقدات عدلي القيعي.

وأعلن القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، سيد عبدالحفيظ، تفاصيل التعاقد مع مهاجم فريق أول أغسطس الأنغولي، والتي تمتد لـ4 مواسم ونصف.

وأوضح أن القيعي أنهى كافة الأمور الإدارية والمالية، ومن المقرر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة للانضمام للأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبلغ اللاعب من العمر 27 عاما، من مواليد 1991، ويلعب بقدمه اليسرى في عدة مراكز أهمها صانع ألعاب وجناح أيمن وأيسر، ولعب لأندية برازيلية عدة بداية من عام 2009 إلى 2015، منها أتلتيكو غويباس وكتيبيا وريد بول.

وشارك جيرالدو مع منتخب أنغولا، منذ عام 2010، في 17 مباراة حتى الآن من بينها التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

ويعد جيرالدو هو الأجنبي الخامس بصفوف القلعة الحمراء، حيث يضم الأهلي في صفوفه المالي ساليف كوليبالي والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو، ويتحتم على الأحمر التخلي عن أحد لاعبيه من أجل قيده، كون اللوائح في مصر لا تسمح سوى بالتعاقد مع 4 أجانب فقط.

المدرب الأوروغوياني

وفي السياق، كشف النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن وصول المدرب الأوروغوياني، مارتين لازارتي، أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق.

ويتنافس لازاراتي مع 3 مدربين مرشحين لمهمة التعاقد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث يقود المفاوضات رئيس النادي، محمود الخطيب.

وجاءت الأسماء المطروحة على الساحة في الأيام الماضية لتدريب النادي الأهلي، كلا من مدرب أستون فيلا السابق، ستيف بروس، والمدير الفني لنادي النصر السعودي السابق، كارينيو، والمدير الفني السابق للأهلي، مانويل جوزيه.