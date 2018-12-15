ووفقا لصحيفة "ذا صن"، أخبر دي خيا عددا من أصدقائه المقربين أنه سيوافق على عرض فريقه لتجديد العقد، الذي سيتقاضى بموجبه راتبا يبلغ 400 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع.

وقالت الصحيفة إن راتب الحارس الإسباني سيصل إلى هذا الرقم بإضافة المكافآت، ليصبح دي خيا أعلى حارس مرمى أجرا في العالم.

وسيعادل دي خيا أجر زميله في الفريق، التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يتقاضى راتبا مشابها، ليصبح الأثنان الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نادي باريس سان جرمان الفرنسي قد خطط للتعاقد مع الحارس الإسباني صاحب الـ28 عاما بالمجان، بعد انتهاء عقده الصيف المقبل.

إلا أن إدارة "الشياطين الحمر" في طريقها للاحتفاظ بأحد أفض الحراس في العالم بعقد سيكون تاريخيا.