أبريو (42 عاما)، المعروف باسم " إل لوكو"، دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية العام الماضي بوصفه اللاعب الذي لعب مع أكثر عدد من الفرق خلال مسيرته الاحترافية، بعدما تجاوز رقم الألماني لوتز فاننستيل (25 ناديا).

اللاعب الدولي السابق خاض 70 مباراة مع منتخب بلاده، وتمكن خلال مسيرته الدولية من الوصول لكأس العالم مرتين والفوز ببطولة "كوبا أميركا" عام 2011.

بدأ أبريو مسيرته عام 1994 مع فريق "ديفنسور سبورتنغ" في أوروغواي، لينتقل بعد ذلك ليلعب في أندية في الأرجنتين وإسبانيا والمكسيك واليونان والإكوادور وباراغوي وتشيلي والبرازيل.