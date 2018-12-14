وتسبب النادي الصغير الواقع جنوب مدريد في مشاكل كبيرة لريال مدريد بعد أن أخرجه من دور الثمانية في نسخة العام الماضي من كأس الملك عقب فوزه 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان هذا أول انتصار يحققه على ملعب ريال مدريد، ليتأهل ليجانيس للدور التالي بسبب قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض لسابق فوز ريال مدريد 1-صفر في مباراة الذهاب.

وفي مباريات أخرى سيواجه أتليتيكو مدريد منافسه جيرونا الذي لم يخسر من قبل أمام فريق المدرب دييجو سيميوني. ونجح الفريق القطالوني في انتزاع التعادل ثلاث مرات أمام اتليتيكو في السنوات السبع التي أمضاها سيميوني في منصبه.

وسيواجه برشلونة حامل اللقب منافسه ليفانتي بينما يلتقي اتليتيك بيلباو مع اشبيلية.

وفيما يلي القرعة كاملة:

ريال مدريد ضد ليجانيس

خيتافي ضد ريال بلد الوليد

بيتيس ضد ريال سوسيداد

ليفانتي ضد برشلونة

اتليتيك بيلباو ضد اشبيلية

سبورتنج خيخون ضد بلنسية

جيرونا ضد اتليتيكو مدريد

فياريال ضد اسبانيول

وستقام مباريات الذهاب في التاسع من يناير 2019 على ان تقام مباريات الاياب بعدها بأسبوع في 16 من الشهر ذاته.