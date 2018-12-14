وجاءت مباراة باريس سان جيرمان على ملعب ديجون السبت ضمن المباريات المؤجلة بسبب المخاوف من احتجاجات السترات الصفراء فضلا عن مباراة اميان مع انجيه ونانت مع مونبلييه.

كما تأجلت مباريات أولمبيك مرسيليا مع بوردو وجانجون مع ستاد رين يوم الأحد المقبل.

وقالت الرابطة في بيان "مع استمرار المخاوف الأمنية تقرر تأجيل مباريات ضمن الجولة 18 مقررة في ديجون ونانت واميان وجانجون ومرسيليا الأسبوع المقبل بينما تغيرت مواعيد المباريات المقررة في نيس وكاين".

وتأجلت مباراة كاين مع تولوز إلى يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الحالي بينما ستجرى مباراة نيس وسانت إيتيين يوم الأحد 16 من الشهر ذاته لتجنب تزاحم المباريات المؤجلة.

وتبدأ العطلة الشتوية في الدوري الفرنسي يوم 22 من الشهر الحالي وتستمر حتى 12 يناير المقبل.

وألغيت ست من عشر مباريات في الجولة الماضية بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.