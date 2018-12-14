وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، التي نشرت الفيديو، الخميس، إن عناصر الأمن اعتدوا بالهراوات على مشجعي النادي الإنجليزي، مشيرة إلى أن الفيديو الذي وثق الاعتداء نشره أحد المشجعين على الإنترنت.

ويظهر الفيديو عناصر الأمن يطوقون مشجعي النادي الإنجليزي الذين كانوا يهتفون، قبل أن يتلقوا ضربات بالهراوات على أجسادهم، وتخلل الفيديو الكثير من الكلمات البذيئة.

ونشبت مشادات حادة بين عناصر الأمن والمشجعين، وفق ما قالت الصحيفة البريطانية، وقال المشجع الذي نشر الفيديو، واسمه إلكيس، إن "سلوك عناصر أمن النادي الإسباني كان مثيرا للاشمئزاز. ضربونا بلا سبب".

وأضاف: "لم نرتكب أي خطأ، وبدأوا في ضربنا، علما أننا لم نكن نرغب في أي مشكلة".

وأظهرت صور نشرها مشجعو توتنهام تعرض بعضهم إلى إصابات قوية، حيث بدا عين أحد المشجعين في واحدة منها متورمة.

وتأهل توتنهام هوتسبير إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما عدل تأخره إلى تعادل 1-1 مع مستضيفه برشلونة، الثلاثاء، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا عبر فيه عن قلقه العميق إزاء التقارير التي أشارت إلى تعرض أنصاره إلى معاملة قاسية في برشلونة، مشيرا إلى أنه سيطلب إيضاحات من السلطات المعنية.