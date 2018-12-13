ونال اللاعب الألماني مولر البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف في المباراة التي جمعت بايرن وأياكس، الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووجه مولر لتاليافيكو ضربة قوية على وجهه، تسببت في إسقاطه أرضا، الأمر الذي جعل الحكم كليمونت توربان يرفع البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الألماني.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو للضربة العنيفة، حيث علّق أحد المتابعين قائلا: "سيكون الطريق مفتوحا أمام مولر لاحتراف الكاراتيه بعد اعتزاله لعب كرة القدم"، وأشار آخر: "من الأفضل لمولر أن يترك عالم الكرة ويدخل بطولة الفنون القتالية المختلطة UFC".

ومن بين التعليقات الساخرة، ذكر متابع: "الحق على تاليافيكو فهو من وضع رأسه أمام قدم مولر"، وأضاف آخر: "على مكتشفي المواهب القتالية منذ الآن حضور مباريات دوري أبطال أوروبا".

وانتهى اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، ليتأهل بذلك الفريقان إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية.