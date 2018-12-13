وأوضح المصدر أن الفريق الكتالوني خسر نسبة الاستحواذ الأكبر على الكرة للمرة الأولى منذ 12 عاما في مرحلة المجموعات من "التشامبينزليغ"، وذلك رغم أن اللقاء أمام توتنهام انتهى بالتعادل هدف في كل شبكة.

وتفوق توتنهام، مساء الثلاثاء، على أبناء المدرب إرنستو فالفيردي في نسبة حيازة الكرة بـ51.2 في المئة، مقابل 48.8 في المئة.

وهيمن توتنهام على معظم فترات المباراة، وتصدى حارس برشلونة الاحتياطي، ياسبر سيلسن، تصدى لعدة محاولات خطيرة.

وكانت هذه هي المرة الأولى خلال هذا الموسم، التي يحصل فيها رفاق ميسي على أقل من 60 في المئة في نسبة الحيازة على الكرة في أي مباراة.

وتعود آخر مباراة خسر فيها برشلونة نسبة حيازة الكرة إلى عام 2006، أمام فيردر بريمن بـ42 مقابل 58 في المئة.