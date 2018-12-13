وقلب أياكس تأخره إلى تقدم بثنائية دوسان تاديتش وبدا في طريقه لصدارة المجموعة، لكن بعد نهاية مثيرة استعاد فيها بايرن التقدم أدرك نيكولاس تاغليافيكو التعادل لصاحب الأرض في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأدرك ليفاندوفسكي، الذي رفع رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفا في العدد ذاته من المباريات بجميع المسابقات، التعادل من ركلة جزاء قبل أن يضع كينغسلي كومان بايرن في المقدمة فيما بدا أنه هدف الفوز المتأخر للفريق الألماني.

ومهد صاحب الأرض لنهاية مثيرة عندما أدرك تاغليافيكو التعادل، لكن بايرن صمد في الثواني الأخيرة ليضمن التأهل في صدارة المجموعة.

وأنهى الفريقان المجموعة بدون هزيمة ولدى بايرن 14 نقطة مقابل 12 لأياكس، فيما جاء بنفيكا في المركز الثالث بفوزه 1-صفر على ضيفه أيك أثينا بهدف أليكس غريمالدو المتأخر.