وضمن يونايتد التأهل لدور 16 قبل اللقاء، لكنه احتاج للفوز لانتزاع الصدارة مع انتظار خسارة يوفنتوس من يانغ بويز المتذيل وخسر الفريق الإيطالي بالفعل 2-1 في سويسرا.

ووضع كارلوس سولير الفريق الإسباني في المقدمة في الدقيقة 17 بتسديدة قوية وأحرز فيل جونز الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بطريقة غريبة في بداية الشوط الثاني.

وأعطى ماركوس راشفورد بصيصا من الأمل للزوار بتقليص الفارق في الدقيقة 87، لكن فالنسيا صمد ليخرج منتصرا.

ويحتل يوفنتوس الصدارة برصيد 12 نقطة مقابل 10 نقاط ليونايتد وضمن فالنسيا، صاحب 8 نقاط، المركز الثالث في وقت سابق وسينتقل للدوري الأوروبي مقابل 4 نقاط ليانغ بويز.