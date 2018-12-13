وخلال المباراة أهدر كريستيانو رونالدو العديد من الفرص للفريق الإيطالي وألغى الحكم هدفا لباولو ديبالا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسدد البديل ديبالا، الذي أعاد يوفنتوس للقاء بتقليص الفارق في الدقيقة 80، كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك، لكن رونالدو كان متسللا عندما حاول لمس الكرة برأسه وهي في طريقها للمرمى.

وأنهى يوفنتوس مباريات المجموعة الثامنة في الصدارة بعد هزيمة مانشستر يونايتد من فالنسيا.

وتذيل يانغ بويز السويسري المجموعة رغم تحقيق أول انتصار له على الإطلاق في المسابقة بدور المجموعات.

وافتتح أوارو التسجيل من ركلة جزاء بعد نصف ساعة، ثم ضاعف التقدم في الدقيقة 68 في مباراة ستظل عالقة بأذهان جماهير النادي السويسري.