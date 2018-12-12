وقال بيليه في تصريحات الأسبوع الماضي، إن ليونيل ميسي لديه مهارة واحدة فقط، تتمثل باعتماده بشكل مبالغ فيه على قدمه اليسرى، وهو ما بدا غير صحيح بالنسبة لإنييستا، الذي وصف ميسي بأنه "أفضل لاعب في التاريخ".

وأشار إنييستا (34 عاما) في تصريحات صحفية إلى أن "ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ. لديه مهارات تسجيل الأهداف بالرأس والقدم اليمنى واليسرى. لم أر أي شخص يفعل ما يفعله ميسي. وفي كل عام تفوق مهاراته توقعاتي"، وفق ما نقل موقع "جول" الرياضي.

وأمضى إنييستا 14 عاما في برشلونة إلى جانب الأرجنتيني ميسي، ولطالما رافقه في ملعب كامب نو قبل أن يتوجه إلى اليابان، بعد مسيرة حافلة مع الفريق الكتالوني.

كذلك تحدث إنييستا عن عثمان ديمبيلي، داعيا إلى منحه مزيدا من الوقت لإظهار قدراته الخاصة ومهاراته، مضيفا ان "اللاعب الفرنسي سيتحسن إذا قدم له الدعم المناسب، ومن المبكر جدا تقييمه الآن".

وانتقل ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو، بدون احتساب الحوافز والجوائز، في منتصف أغسطس من العام الماضي، ليصبح بذلك ثالث أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ إلى جانب بول بوغبا.