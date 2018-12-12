ووقف لاعبو فريق "ريوس" عند دائرة خط وسط الملعب متعاضدين، فيما بدأ الفريق المضيف "الكوركون"، الذي يحتل المركز الثاني في البطولة، ضربة البداية، لكنه ظل يتبادل الكرة داخل ملعبه، رافضا استغلال الأمر واحتراما للفريق الضيف.

وجاء احتجاج اللاعبين بسبب عدم تسلمهم لرواتبهم طيلة ثلاثة أشهر، نظرا للضائقة المالية التي يمر بها النادي، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

ووجهت الجماهير المتواجدة في الملعب التحية لللاعبين المحتجين في ملعب بلدية سانتو دومينغو.

وفي حال لم يتمكن النادي من دفع المبالغ المستحقة عليه، فإن هناك بندا في عقود اللاعبين يتيح لهم التخلي عن الفريق والبحث عن آخر.



