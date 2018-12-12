وقال سيريزو ردا على كريستينا غارسيا تيرادو، مراسلة محطة كواترو الإسبانية "لكي أكون صادقا لا أود الحديث عن المال لأن الأمر يبدو فظا خاصة إن كان الحديث مع امرأة".

وقللت غارسيا من شأن التعليق وقالت إن سيريزو "شخص رائع ومهذب" ودائما ما يعبر عن احترامه لها وللنساء.

وقالت غارسيا لرويترز "لم يكن الرئيس موفقا في تعبيره لكنه عادة ما يظهر احترامه لي وأعتقد أنها زلة لسان ولم يفكر في الإجابة. يعاملني دائما بلطف".

وأضافت "صحيح أنه يمزح أحيانا دون تفكير في العواقب لكنه لم يود إلحاق الأذى بي بل يريد أن يجعلني ابتسم دائما".

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من أتليتيكو.