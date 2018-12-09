وكان ميرالاس (31 عاما) المعار من إيفرتون الإنجليزي خلال الموسم الحالي، قد شارك كبديل في أواخر الشوط الثاني (76)، لينجح في تسجيل باكورة أهدافه في الدوري الإيطالي.

وخاض ميرالاس تجربة أخرى معارا إلى أولمبياكوس اليوناني في القسم الثاني من الموسم الماضي، علما أنه انضم لإيفرتون قبل 6 أعوام.

وجاء الشوط الأول هادئا وانتهى دون أهداف، قبل أن تشتعل المباراة بعدما تقدم ساسولو بهدفين سريعين سجلهما الغاني ألفرد دنكان (62) والسنغالي خوما باباكار (67)، قبل أن يرد الأرجنتيني جيوفاني سيمويني نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف تقليص النتيجة (70).

لم ينعم فيورنتينا بذلك أكثر من 10 دقائق لأن ساسولو أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث عبر ستيفانو سنسي (80)، ثم طرد لاعبه الصربي فيليب ديوريتش في الدقيقة 86 ليستغل فيورنتينا النقص العددي في صفوفه لتقليص الفارق بواسطة ماركو بيناسي (89).

وعلى رغم طرد لاعب فيورنتينا الصربي نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة 91، نجح ميرالاس في انتزاع التعادل في الرمق الأخير لفيورنتينا بعدما كسر مصيدة التسلل.

ولم يفز "الفيولا" في آخر 8 مباريات له في الدوري وتحديدا منذ 30 سبتمبر الماضي.