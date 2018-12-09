وقالت صحيفة "صن" البريطانية أن النادي اللندني مستعد للتخلي عن خدمات صانع الألعاب المميز، في حال تلقى عرضا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني.

وكان أوزيل البالغ من العمر 30 عاما قد قدم إلى أرسنال من ريال مدريد الإسباني مقابل 20 مليون يورو، فيما اعتبر وقتها أغلى صفقة للاعب ألماني في الدوري الإنجليزي.

كما كان فريق "المدفعجية" قد مدد عقد اللاعب المعتزل دوليا في يناير الماضي، حتى عام 2021، براتب قياسي قدر بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو أعلى راتب في الفريق.

وأراد إنتر ميلان الإيطالي ضم أوزيل خلال السنوات القليلة الماضية، ويبدو أن تذبذب العلاقة بين اللاعب ومدربه الإسباني أوناي إيمري ستسيل لعاب "الأفاعي" مجددا.

ولم يلعب أوزيل أي مباراة مع آرسنال منذ شهر بسبب الإصابات من جهة، وخلافاته مع إيمري الذي ذكر في وقت سابق أنه لن يشرك اللاعب في أي مباريات تحتاج قوة بدنية والتحامات جسدية، من جهة أخرى.