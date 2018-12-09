ويحل نابولي ضيفا على ليفربول في ملعب "أنفيلد"، بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ويحتاج صاحب الملعب لتحقيق الفوز لإحياء آماله بالتأهل لدور الـ16، حيث يقبع في المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلف باريس سان جرمان الفرنسي وصيف المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر نابولي المجموعة برصيد 9 نقاط.

وقال أنشيلوتي إنه "ليس لديه أي نية لديه للعب بشكل دفاعي بحت" أمام مضيفه، وأضاف ضاحكا: "أملك ذكريات رائعة في أنفليد، فقد فزت ببطولة الدوري الإنجليزي مع تشلسي على أرضه".

وعن التوقعات التي تشير إلى أن نابولي سيلعب من أجل تفادي الهزيمة فقط، قال أنشيلوتي: "الآن نفكر في مباراة ليفربول، علينا أن نخوض المباراة بهدوء ويكامل تركيزنا. نجوم الفريق يعيشون حالة بدنية وذهنية وفنية جيدة وسيرتاحون اليوم قبل الاستعداد للمباراة"، وفقا لموقع "غول" الرياضي.

وأوضح: "من المهم تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، سنحاول امتلاك زمام الأمور منذ البداية والاستعداد لأي احتمالات أيضا، لا ننوي ركن الحافلة واللعب بأسلوب دفاعي بحت، ليست هذه الطريقة الصحيحة لخوض مثل هذه المباريات".