وسجل صلاح 3 أهداف في المواجهة التي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة خارج معقله، ورفع رصيده إلى 10 أهداف متساويا مع هداف أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ في قمة ترتيب الهدافين.

ووضع صلاح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في صدارة الترتيب (42 نقطة) منتزعا المركز الأول من مانشستر سيتي (41) الذي هزم بثنائية نظيفة أمام تشلسي، وحافظ "الريدز" على سجله الخالي من الهزائم منذ انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبفضل الأداء المميز، فاز صلاح بجائزة "رجل المباراة" Man of The Match التي تقدمها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، لكن "الفرعون الصغير" وفي تصرف وصف بـ"النبيل" أصرّ على رفض استلام الجائزة وتقديمها لزميله جيمس ميلنر باعتباره الأجدر بها في مباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي.

وعند إبلاغه بأنه فاز بجائزة "رجل المباراة" من قبل شبكة "سكاي سبورتس" رد صلاح: " لن آخذها، إنها له (ميلنر) في مباراته رقم 500".

وأضاف صلاح: " إنه يستحقها اليوم، لديه مسيرة كروية مذهلة. أتمنى لو أن لدي عددا أكبر من المباريات في مسيرتي مثله، لن آخذها (الجائزة)."

كلام صلاح أثر في ميلنر الذي غطى وجهه لإخفاء دموعه، قبل أن يتمالك نفسه ويغادر اللاعبان اللقاء الصحفي ضاحكين.