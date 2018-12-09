وحقق البطل، الذي بدأ المباراة متساويا مع إشبيلية وأتليتيكو مدريد برصيد 28 نقطة، الانتصار في كورنيا بعد أن قدم ميسي عرضا رائعا عقب نحو أسبوع من حلوله في المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي أعلنت يوم الاثنين الماضي.

وأرسل اللاعب الأرجنتيني ركلة حرة في الزاوية العليا اليمنى للمرمى في الدقيقة 17 قبل أن يصنع ببراعة الكرة التي سجل منها عثمان ديمبلي الهدف الثاني لبرشلونة.

وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة من زاوية صعبة غيرت اتجاهها بعد أن اصطدمت بالحارس دييغو لوبيز لتسكن شباكه.

وأكمل ميسي الرباعية بركلة حرة مميزة أخرى في الدقيقة 65 قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد هدفا لإسبانيول سجله أوسكار دوارتي وذلك بداعي التسلل.

ومني إسبانيول برابع هزيمة له على التوالي في الدوري ليظل في المركز التاسع في جدول الترتيب.