ونجح "مو" في وضع "الريدز" في المقدمة مبكرا بهدف في الدقيقة 25 من متابعة لتسديدة البرازيلي فيرمينو تصدى لها حارس المرمى أسمير بيغوفيتش ليعيدها الفرعون المصري إلى الشباك.

وفي بداية الشوط الثاني ضاعف صلاح غلة ليفربول بهدف ثان رائع بعد بينية من فيرمينو لينطلق صلاح ويسدد كرة زاحفة متقنة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى مرت على يسار حارس المرمى.

وأكمل صلاح الثلاثية الشخصية "هاتريك" في الدقيقة 78 من هدف رائع بمهارة فردية أكمله بمراوغة حارس المرمى قبل أن يضع الكرة بسهولة إلى داخل الشباك.

وكان ليفربول قد تقدم بثلاثية في الدقيقة 68 بعد هدف بالنيران الصديقة أحرزه لاعب بورنموث بالخطأ في مرماه.

يشار إلى أن صلاح بات أول لاعب في تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث يستطيع التسجيل في ثلاث مباريات متتالية بين الفريقين.

كما دخل النجم المصري القائمة التاريخية لأسرع لاعبي ليفربول إحرازا لـ40 هدفا، ورفع رصيده مع "الريدز" إلى 42 هدفا في 52 مباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ليفربول ترتيب البريميرليغ مؤقتا برصيد 42 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي تنتظره مباراة صعبة مساء اليوم أمام تشلسي.