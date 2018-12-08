واستبعد غوارديولا اتخاذ مانشستر سيتي أي خطوة باتجاه ضم هازارد، وذلك بعد أن صرح نجم تشلسي بأنه يمكن أن يشكل إضافة إلى "السيتيزينز"، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وكان هازارد من بين أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولم يوافق بعد على تمديد عقده مع تشلسي، الذي ينتهي في عام 2020.

وقال هازارد في تصريح صحفي: "صحيح أنهم لا يملكون أحدا مثل هازارد"، لكن غوارديولا رفض الاقتراح بأن يكون هازارد هدفا للنادي، قائلا: "هذا لن يحدث"، مضيفا: "إنه لاعب استثنائي، وأحد أفضل اللاعبين في العالم".